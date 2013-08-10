Брянцева (Шакулина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брянцева (Шакулина) Анна

Место рождения

Тамбов

Дата рождения

Около 10.11.1936

Дата смерти

10.08.2013

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 10.11.1936

Отец: Шакулин Филипп

Мать: Шакулина Мария

Тамбов
Рождение ребёнка
09.04.1957

Сын: Брянцев Александр

Отец ребёнка: Брянцев Николай

Черкесск
Рождение ребёнка
17.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брянцев Николай

Развод
Неизвестно

Муж: Симаков Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симаков Вячеслав

Развод
Неизвестно

Муж: Брянцев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брянцев Николай

Смерть
10.08.2013
Киржач
Причина смерти: инсульт 4й раз
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