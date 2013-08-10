Брянцева (Шакулина) Анна
Место рожденияТамбов
Дата рожденияОколо 10.11.1936
Дата смерти10.08.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 10.11.1936
Отец: Шакулин Филипп
Мать: Шакулина Мария
Тамбов
Рождение ребёнка
09.04.1957
Сын: Брянцев Александр
Отец ребёнка: Брянцев Николай
Черкесск
Рождение ребёнка
17.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Брянцев Николай
Развод
Неизвестно
Муж: Симаков Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симаков Вячеслав
Развод
Неизвестно
Муж: Брянцев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Брянцев Николай
Смерть
10.08.2013
Киржач
Причина смерти: инсульт 4й раз