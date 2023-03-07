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Болдин Валерий Иванович

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

16.09.1949

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1949

Отец: Болдин Иван Георгиевич

Мать: Болдина Валентина Константиновна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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