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Болдин Валерий Иванович
Болдин Валерий Иванович
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Место рождения
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Дата рождения
16.09.1949
Пол
Мужской
Отец
Болдин Иван Георгиевич
1924 г.р.
Мать
Болдина (Овчинникова) Валентина Константиновна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1949
Отец:
Болдин Иван Георгиевич
Мать:
Болдина Валентина Константиновна
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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