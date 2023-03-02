Конаков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конаков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Савосина Ульяна

Мать ребёнка: Конакова Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Конаков Илья

Мать ребёнка: Конакова Пелагея

Рождение ребёнка
20.07.1932

Дочь: Куприй Мария Ивановна

Мать ребёнка: Конакова Пелагея

г. Тавда
Смерть
Неизвестно
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