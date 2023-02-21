Устинов Иоанн Филиппович
Место рожденияд. Устиновская, Вятская губерния
Дата рожденияОколо 1810
Дата смерти1860
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Устинов Филипп
Мать: не указана
д. Устиновская, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Устинова Екатерина Кондратовна
Рождение ребёнка
05.01.1839
Сын: Устинов Григорий Иоаннович
Мать ребёнка: Устинова Екатерина Кондратовна
д. Устиновская, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устинов Никита ?
Мать ребёнка: Устинова Екатерина Кондратовна
Работа или профессия
Неизвестно
Портной
Смерть
1860