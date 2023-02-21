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Устинов Иоанн Филиппович

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Место рождения

д. Устиновская, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

1860

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Устинов Филипп

Мать: не указана

д. Устиновская, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Устинов ??? Иоаннович

Мать ребёнка: Устинова Екатерина Кондратовна

Рождение ребёнка
05.01.1839

Сын: Устинов Григорий Иоаннович

Мать ребёнка: Устинова Екатерина Кондратовна

д. Устиновская, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Никита ?

Мать ребёнка: Устинова Екатерина Кондратовна

Работа или профессия
Неизвестно
Портной
Смерть
1860
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