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Самсон Флорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Флор Михайлович

Мать: Мавра Прохоровна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Домиан Самсонович

Мать ребёнка: Мавра Родионовна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Емельян Самсонович

Мать ребёнка: Мавра Родионовна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Виктор Самсонович

Мать ребёнка: Мавра Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Родионовна

Место жительства
Неизвестно
Погорелка деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно