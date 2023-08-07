Самсон Флорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Флор Михайлович
Мать: Мавра Прохоровна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Домиан Самсонович
Мать ребёнка: Мавра Родионовна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Емельян Самсонович
Мать ребёнка: Мавра Родионовна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Виктор Самсонович
Мать ребёнка: Мавра Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Родионовна
Место жительства
Неизвестно
Погорелка деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно