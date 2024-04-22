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Бадулин Евгений Макарович

Место рождения

Калиновское, Александровский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

18.02.1928

Дата смерти

16.07.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1928

Отец: не указан

Мать: Бадулина Федора Кузьминична

Калиновское, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
23.04.1954

Дочь: Демина Вера Евгеньевна

Мать ребёнка: Бадулина Раиса Григорьевна

Александровское, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
18.04.1956

Дочь: Бадулина Любовь Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
16.07.1988
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