Бадулин Евгений Макарович
Место рождения
Дата рождения18.02.1928
Дата смерти16.07.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1928
Рождение ребёнка
23.04.1954
Дочь: Демина Вера Евгеньевна
Мать ребёнка: Бадулина Раиса Григорьевна
Александровское, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
18.04.1956
Дочь: Бадулина Любовь Евгеньевна
Смерть
16.07.1988