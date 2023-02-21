Борзова (Фирстова) Галина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фирстов Владимир Фёдорович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борзов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Борзов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борзов Владимир
Смерть
Неизвестно