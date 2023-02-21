Борзова (Фирстова) Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзова (Фирстова) Галина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фирстов Владимир Фёдорович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борзов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Борзов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борзов Владимир

Смерть
Неизвестно
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