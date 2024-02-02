Охотникова (Ефимова) Вера Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охотникова (Ефимова) Вера Сергеевна

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Место рождения

с.Новое Ильмово, Држановский р-н, Татарская АССР

Дата рождения

11.09.1986

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Новое Ильмово, Држановский р-н, Татарская АССР
Бракосочетание
31.07.2009

Муж: Охотников Константин Геннадьевич

Рождение ребёнка
27.04.2012

Дочь: Юлия Константиновна

Отец ребёнка: Охотников Константин Геннадьевич

Рождение ребёнка
06.08.2015

Дочь: Виктория Константиновна

Отец ребёнка: Охотников Константин Геннадьевич

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