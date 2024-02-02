Охотникова (Ефимова) Вера Сергеевна
Место рожденияс.Новое Ильмово, Држановский р-н, Татарская АССР
Дата рождения11.09.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.07.2009
Рождение ребёнка
27.04.2012
Дочь: Юлия Константиновна
Отец ребёнка: Охотников Константин Геннадьевич
Рождение ребёнка
06.08.2015
Дочь: Виктория Константиновна
Отец ребёнка: Охотников Константин Геннадьевич