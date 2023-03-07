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(Тенетова) Пелагея Николаева

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.10.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1910

Отец: Тенетов (тинетов) Николай

Мать: Тенетова Афанасия Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
10.10.1910
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - Села Новой Рачейки крестьянин Николай Семенов Глухин и крестьянская девица Ирина Адрианова Тихонова | Казанская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дыбин Александр Иванович

Отец ребёнка: Дыбин Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дыбин Николай Иванович

Отец ребёнка: Дыбин Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Дыбин Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дыбин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Дыбин Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дыбин Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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