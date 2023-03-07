(Тенетова) Пелагея Николаева
Место рождения
Дата рождения09.10.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1910
Отец: Тенетов (тинетов) Николай
Крещение
10.10.1910
воспреемники - Села Новой Рачейки крестьянин Николай Семенов Глухин и крестьянская девица Ирина Адрианова Тихонова | Казанская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дыбин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дыбин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Дыбин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дыбин Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дыбин Иван Федорович
Смерть
Неизвестно