Асеева (Машкина) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асеева (Машкина) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1914

Дата смерти

28.12.2000

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1914

Отец: Машкин Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1939

Дочь: Машкина Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Асеев Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шостка Анна Михайловна

Отец ребёнка: Асеев Михаил Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асеев Михаил Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
Колхоз «Новая жизнь» Ивницкого сельсовета Суджанского района Курской области
Смерть
28.12.2000
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