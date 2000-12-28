Асеева (Машкина) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1914
Дата смерти28.12.2000
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1914
Отец: Машкин Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1939
Дочь: Машкина Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Асеев Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шостка Анна Михайловна
Отец ребёнка: Асеев Михаил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Колхоз «Новая жизнь» Ивницкого сельсовета Суджанского района Курской области
Смерть
28.12.2000