Любимов Валерий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1952
Дата смерти26.04.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1974
Дочь: Любимова Людмила Валерьевна
Мать ребёнка: Куланова Любовь Викторовна
Рождение ребёнка
18.07.1980
Сын: Любимов Виктор Валерьевич
Мать ребёнка: Куланова Любовь Викторовна
Смерть
26.04.2010