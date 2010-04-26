Любимов Валерий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюбимов Валерий Иванович

Любимов Валерий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1952

Дата смерти

26.04.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1974

Дочь: Любимова Людмила Валерьевна

Мать ребёнка: Куланова Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
18.07.1980

Сын: Любимов Виктор Валерьевич

Мать ребёнка: Куланова Любовь Викторовна

Смерть
26.04.2010