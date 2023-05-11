Храпов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрапов Василий

Храпов Василий

Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close