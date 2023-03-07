Желнин Яков (Якушко) Софонеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1673
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673
Отец: Желнин Софрон (Софронко) (Федотов)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1697
Мать ребёнка: Желнина Дарья Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1707
Дочь: Акилина Яковлева
Мать ребёнка: Желнина Дарья Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1708
Дочь: Парасковья Яковлева
Мать ребёнка: Желнина Дарья Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1708
Мать ребёнка: Желнина Дарья Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1711
Мать ребёнка: Желнина Дарья Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Желнина Дарья Дмитриева
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Горюйская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721