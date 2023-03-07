Желнин Яков (Якушко) Софонеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желнин Яков (Якушко) Софонеев

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Место рождения

Желонская

Дата рождения

Около 1673

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673

Отец: Желнин Софрон (Софронко) (Федотов)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Желнин Кондратий Яковлев

Мать ребёнка: Желнина Дарья Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1707

Дочь: Акилина Яковлева

Мать ребёнка: Желнина Дарья Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1708

Дочь: Парасковья Яковлева

Мать ребёнка: Желнина Дарья Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Желнин Степан Яковлев

Мать ребёнка: Желнина Дарья Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Желнин Анисим Яковлев

Мать ребёнка: Желнина Дарья Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желнина Дарья Дмитриева

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Горюйская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
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