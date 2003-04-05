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Гопанков Алексей Павлович
Гопанков Алексей Павлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.04.2003
Пол
Мужской
Отец
Гопанков Павел Евгеньевич
1974 г.р.
Мать
Шперлина Анна Викторовна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.2003
Отец:
Гопанков Павел Евгеньевич
Мать:
Шперлина Анна Викторовна
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