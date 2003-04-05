Гопанков Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГопанков Алексей Павлович

Гопанков Алексей Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.2003

Пол

Мужской

Отец

1974 г.р.

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.2003

Отец: Гопанков Павел Евгеньевич

Мать: Шперлина Анна Викторовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close