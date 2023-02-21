Марченко Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1990
Сын: Марченко Павел Николаевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности