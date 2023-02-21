Марченко Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко Елена Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1990

Сын: Марченко Павел Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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