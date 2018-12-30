Варшавская (Зима) Надежда Николаевна
Место рожденияРоссия Краснодарский кр Динской р-н ст.Нововеличковская
Дата рождения1946
Дата смерти30.12.2018
ПолЖенский
Отец
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: Зима Николай Петрович
Мать: Зима 2-Й Брак Евгения
Россия Краснодарский кр Динской р-н ст.Нововеличковская
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
30.12.2018
Россия Краснодарский кр Динской р-н ст.Нововеличковская