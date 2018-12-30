Варшавская (Зима) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варшавская (Зима) Надежда Николаевна

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Место рождения

Россия Краснодарский кр Динской р-н ст.Нововеличковская

Дата рождения

1946

Дата смерти

30.12.2018

Пол

Женский

Отец

Около 1912 г.р.

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Зима Николай Петрович

Мать: Зима 2-Й Брак Евгения

Россия Краснодарский кр Динской р-н ст.Нововеличковская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
30.12.2018
Россия Краснодарский кр Динской р-н ст.Нововеличковская
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