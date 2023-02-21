(Кубракова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1953
Опенки, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
Нижнеантоновский, Орловский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кубраков Дмитрий
Смерть
Неизвестно