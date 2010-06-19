Кубышкина (Гребнева) (Балыбердина) Зоя
Место рожденияд. Стародубцевы, Шабалинского р-на,Кировской области
Дата рождения11.08.1922
Дата смерти19.06.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1922
Отец: Балыбердин Иван Владимирович
Мать: Балыбердина Ксения
д. Стародубцевы, Шабалинского р-на,Кировской области
Образование
С ?.09.1930 по ?.06.1940
Новотроицкая средняя школа, с.Новотроицкое, Шабалинского р.,Кировской обл
Образование
С ?.09.1940 по ?.09.1941
московский ВУЗ
Военная служба
?.04.1942
251 зенитно-артиллерийский полк и7 зенитно-прожекторный полк
до 16 июля 1945
Рождение ребёнка
01.01.1948
Дочь: Кузугашева Светлана
Отец ребёнка: Гребнев Анатолий
с.Полдневица Кировской обл
Рождение ребёнка
?.08.1951
Сын: Гребнев Валерий
Отец ребёнка: Гребнев Анатолий
с.Полдневица Кировской обл
Работа или профессия
С 1960 по 1968
коммунальное хозяйство г.Канска
бухгалтер
Развод
1963
Муж: Гребнев Анатолий
Работа или профессия
С 1968 по 1976
с.Аскиз, Хакассия
бухгалтер
Работа или профессия
Неизвестно
г.Абакан, Хакассия
бухгалтер,медстатист
Смерть
19.06.2010
г.Абакан
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г.Абакан