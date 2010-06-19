Кубышкина (Гребнева) (Балыбердина) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубышкина (Гребнева) (Балыбердина) Зоя

Место рождения

д. Стародубцевы, Шабалинского р-на,Кировской области

Дата рождения

11.08.1922

Дата смерти

19.06.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1922

Отец: Балыбердин Иван Владимирович

Мать: Балыбердина Ксения

д. Стародубцевы, Шабалинского р-на,Кировской области
Образование
С ?.09.1930 по ?.06.1940
Новотроицкая средняя школа, с.Новотроицкое, Шабалинского р.,Кировской обл
Образование
С ?.09.1940 по ?.09.1941
московский ВУЗ
Военная служба
?.04.1942
251 зенитно-артиллерийский полк и7 зенитно-прожекторный полк
до 16 июля 1945
Рождение ребёнка
01.01.1948

Дочь: Кузугашева Светлана

Отец ребёнка: Гребнев Анатолий

с.Полдневица Кировской обл
Рождение ребёнка
?.08.1951

Сын: Гребнев Валерий

Отец ребёнка: Гребнев Анатолий

с.Полдневица Кировской обл
Работа или профессия
С 1960 по 1968
коммунальное хозяйство г.Канска
бухгалтер
Развод
1963

Муж: Гребнев Анатолий

Работа или профессия
С 1968 по 1976
с.Аскиз, Хакассия
бухгалтер
Работа или профессия
Неизвестно
г.Абакан, Хакассия
бухгалтер,медстатист
Смерть
19.06.2010
г.Абакан
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г.Абакан
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