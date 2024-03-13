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(Donis) Franziska
(Donis) Franziska
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Место рождения
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Дата рождения
1762
Дата смерти
По 1834
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Смерть
По 1834
Dönhof, Saratov, Russia
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