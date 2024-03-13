(Donis) Franziska — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Donis) Franziska

(Donis) Franziska

Место рождения

Beideck (Talovka), Saratov, Russia

Дата рождения

1762

Дата смерти

По 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Смерть
По 1834
Dönhof, Saratov, Russia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close