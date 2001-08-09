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Шульцева Лала Васильевна
Шульцева Лала Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.08.2001
Пол
Женский
Отец
Шульцев Василий Дмитриевич
1973 г.р.
Мать
Халилова Гюнай Икрам кызы
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.2001
Отец:
Шульцев Василий Дмитриевич
Мать:
Халилова Гюнай Икрам кызы
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