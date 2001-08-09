Шульцева Лала Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульцева Лала Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.2001

Пол

Женский

Отец

1973 г.р.

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.2001

Отец: Шульцев Василий Дмитриевич

Мать: Халилова Гюнай Икрам кызы

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