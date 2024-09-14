Головина (Леонидова) Вера Сысоевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.10.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1874 ст.
Рождение ребёнка
24.12.1874 ст.
Дочь: (Головина) Евгения Варфоломеевна
Отец ребёнка: Головин Варфоломей Киприанович
Рождение ребёнка
01.01.1876
Сын: Головин Сильвестр Киприанович
Отец ребёнка: Головин Варфоломей Киприанович
Рождение ребёнка
21.08.1877 ст.
Дочь: (Головина) Васса Варфоломеевна
Отец ребёнка: Головин Варфоломей Киприанович
Смерть
09.10.1877
умерла от тифа