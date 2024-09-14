Головина (Леонидова) Вера Сысоевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина (Леонидова) Вера Сысоевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.10.1877

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1874 ст.

Муж: Головин Варфоломей Киприанович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.12.1874 ст.

Дочь: (Головина) Евгения Варфоломеевна

Отец ребёнка: Головин Варфоломей Киприанович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.01.1876

Сын: Головин Сильвестр Киприанович

Отец ребёнка: Головин Варфоломей Киприанович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.08.1877 ст.

Дочь: (Головина) Васса Варфоломеевна

Отец ребёнка: Головин Варфоломей Киприанович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
09.10.1877
Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
умерла от тифа

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