Вишневская (Белоскурская) Паулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белоскурский ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
1925
Сын: Вишневский Георгий (Жорж)
Отец ребёнка: Вишневский Георгий
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Регина
Отец ребёнка: Вишневский Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вишневский Георгий
Смерть
Неизвестно