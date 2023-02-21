Вишневская (Белоскурская) Паулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишневская (Белоскурская) Паулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белоскурский ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1925

Сын: Вишневский Георгий (Жорж)

Отец ребёнка: Вишневский Георгий

Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Регина

Отец ребёнка: Вишневский Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вишневский Георгий

Смерть
Неизвестно
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