Сайкин Кузьма Семёнович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Сайкин Семён
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1875
Жена: Сайкина Анна Никитична
Место жительства
С 1875 по 1892
Рождение ребёнка
20.09.1876 ст.
Сын: Сайкин Иоанн Кузьмич
Мать ребёнка: Сайкина Анна Никитична
Рождение ребёнка
22.12.1878 ст.
Мать ребёнка: Сайкина Анна Никитична
Рождение ребёнка
18.03.1891 ст.
Дочь: Сайкина Матрёна Кузьминична
Мать ребёнка: Сайкина Анна Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сайкин Пётр Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно