Сайкин Кузьма Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСайкин Кузьма Семёнович

Сайкин Кузьма Семёнович

avatar

Место рождения

Ташто Кшуманця, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Сайкин Семён

Мать: не указана

Ташто Кшуманця, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Около 1875

Жена: Сайкина Анна Никитична

Место жительства
С 1875 по 1892
Ташто Кшуманця, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
20.09.1876 ст.

Сын: Сайкин Иоанн Кузьмич

Мать ребёнка: Сайкина Анна Никитична

Ташто Кшуманця, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
22.12.1878 ст.

Сын: Сайкин Игнатий Кузьмич

Мать ребёнка: Сайкина Анна Никитична

Ташто Кшуманця, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
18.03.1891 ст.

Дочь: Сайкина Матрёна Кузьминична

Мать ребёнка: Сайкина Анна Никитична

Ташто Кшуманця, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сайкин Пётр Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close