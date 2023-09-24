Ионова (Шемякина) Марина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионова (Шемякина) Марина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1979

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1998

Дочь: Ионова Ангелина Владимировна

Отец ребёнка: Ионов Владимир Евгеньевич

Рождение ребёнка
20.07.2003

Сын: Ионов Олег Владимирович

Отец ребёнка: Ионов Владимир Евгеньевич

Рождение ребёнка
14.02.2005

Сын: Ионов Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Ионов Владимир Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ионов Владимир Евгеньевич

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