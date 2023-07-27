Жарков Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарков Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жарков Владимир Степанович

Мать ребёнка: Ильина Зиновья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мерзлякова Мира

Мать ребёнка: Ильина Зиновья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жаркова Елена Степановна

Мать ребёнка: Ильина Зиновья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Зиновья Владимировна

Смерть
Неизвестно