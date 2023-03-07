Лубнин Андрей (Андрюшка) Иванов
Место рожденияпогост на р. Чепце, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияПосле 1642
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1642
Отец: Лубнин Иван (Ивашко) Филиппов
Мать: не указана
погост на р. Чепце, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1673
Сын: Лубнин Алексей (Алешка) Андреев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678