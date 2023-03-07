Лубнин Андрей (Андрюшка) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубнин Андрей (Андрюшка) Иванов

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Место рождения

погост на р. Чепце, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

После 1642

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1615 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1642

Отец: Лубнин Иван (Ивашко) Филиппов

Мать: не указана

погост на р. Чепце, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Лубнин Алексей (Алешка) Андреев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678
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