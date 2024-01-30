Tammer Ado
Место рожденияOru, Harjumaa
Дата рождения31.03.1813
Дата смерти15.01.1868
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.11.1841
Жена: не указана
Бракосочетание
04.07.1848
Рождение ребёнка
18.03.1849
Дочь: Saueauk (Tammer) An
Мать ребёнка: Lillewälli-Tammer (Mesikäpp) Anno
Рождение ребёнка
14.01.1854
Сын: Tammer Hans
Мать ребёнка: Lillewälli-Tammer (Mesikäpp) Anno
Рождение ребёнка
19.11.1856
Сын: Tammer Hinrik
Мать ребёнка: Lillewälli-Tammer (Mesikäpp) Anno
Смерть
15.01.1868