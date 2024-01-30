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Tammer Ado

Место рождения

Oru, Harjumaa

Дата рождения

31.03.1813

Дата смерти

15.01.1868

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1817 г.р.

Дети

1849 г.р.
1854 г.р.
1856 г.р.

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.11.1841

Жена: не указана

Бракосочетание
04.07.1848

Жена: Lillewälli-Tammer (Mesikäpp) Anno

Рождение ребёнка
18.03.1849

Дочь: Saueauk (Tammer) An

Мать ребёнка: Lillewälli-Tammer (Mesikäpp) Anno

Рождение ребёнка
14.01.1854

Сын: Tammer Hans

Мать ребёнка: Lillewälli-Tammer (Mesikäpp) Anno

Рождение ребёнка
19.11.1856

Сын: Tammer Hinrik

Мать ребёнка: Lillewälli-Tammer (Mesikäpp) Anno

Смерть
15.01.1868

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