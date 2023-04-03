Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиДо 1839
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Шоков Егор
Отец ребёнка: Шоков Пантелеймон
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Шоков Пантелеймон
Рождение ребёнка
1810
Сын: Шоков Федор
Отец ребёнка: Шоков Пантелеймон
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
До 1839