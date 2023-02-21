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(Bailey) Susan
(Bailey) Susan
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Bailey John
Около 1747 г.р.
Мать
Bailey (Crawshay) Susannah
Около 1747 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Bailey John
Мать:
Bailey Susannah
Смерть
Неизвестно
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