Яценко (Трушина) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яценко (Трушина) Галина

Место рождения

Ивановская обл.

Дата рождения

07.11.1932

Дата смерти

12.09.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановская обл.
Рождение ребёнка
06.02.1957

Дочь: Пирожкова Ирина

Отец ребёнка: Яценко Виктор

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
07.11.1962

Сын: Яценко Сергей

Отец ребёнка: Яценко Виктор

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
12.09.2012
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Причина смерти: Болезнь