Яценко (Трушина) Галина
Место рожденияИвановская обл.
Дата рождения07.11.1932
Дата смерти12.09.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Ивановская обл.
Рождение ребёнка
06.02.1957
Дочь: Пирожкова Ирина
Отец ребёнка: Яценко Виктор
Рождение ребёнка
07.11.1962
Сын: Яценко Сергей
Отец ребёнка: Яценко Виктор
Смерть
12.09.2012
Причина смерти: Болезнь