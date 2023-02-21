Воронина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Воронин Павел Иванович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Поткина Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Воронин Павел Иванович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Агафья Павловна
Отец ребёнка: Воронин Павел Иванович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Воронин Павел Иванович
Рождение ребёнка
14.02.1925
Дочь: Баскакова Александра Павловна
Отец ребёнка: Воронин Павел Иванович
Афанасиха, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Воронин Павел Иванович
Смерть
Неизвестно