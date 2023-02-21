Воронина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Воронин Павел Иванович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Поткина Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Воронин Павел Иванович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Агафья Павловна

Отец ребёнка: Воронин Павел Иванович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Воронин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Воронин Павел Иванович

Рождение ребёнка
14.02.1925

Дочь: Баскакова Александра Павловна

Отец ребёнка: Воронин Павел Иванович

Афанасиха, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Воронин Николай Павлович

Отец ребёнка: Воронин Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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