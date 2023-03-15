Киселёва ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселёва ?

Киселёва ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Киселёв ?

Отец ребёнка: Киселёв Петр

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: ?

Отец ребёнка: Киселёв Петр

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Киселёв Николай

Отец ребёнка: Киселёв Петр

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселёв Петр

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close