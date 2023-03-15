Киселёва ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Киселёв ?
Отец ребёнка: Киселёв Петр
Рождение ребёнка
1906
Дочь: ?
Отец ребёнка: Киселёв Петр
Рождение ребёнка
1913
Сын: Киселёв Николай
Отец ребёнка: Киселёв Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселёв Петр
Смерть
Неизвестно