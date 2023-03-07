(Власова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Власова) Прасковья

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Место рождения

Кругловской

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: ?

Мать: Татьяна

Смерть
Неизвестно
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