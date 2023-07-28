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Бояршинов Михаил Иванович

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Место рождения

Сыростан, Миасский, Челябинская область

Дата рождения

22.11.1904

Дата смерти

01.09.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Сыростан, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахиль Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Конструктор, металлург
Смерть
01.09.1988
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Похороны
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область