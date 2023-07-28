Бояршинов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения22.11.1904
Дата смерти01.09.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рахиль Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
Конструктор, металлург
Смерть
01.09.1988
Похороны
Неизвестно