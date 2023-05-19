(Абрамова) Мария Пропьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Абрамова) Мария Пропьева

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

20.04.1917

Дата смерти

28.04.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1917

Отец: Абрамов Прокофий Иванов

Мать: Абрамова Мария Павлова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
20.04.1917
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
28.04.1917
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