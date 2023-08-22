Кузьмичев Данила Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.2007
Сын: Кузьмичев Кирилл Данилович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.07.2016
Сын: Кузьмичев Никита Данилович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.03.2023
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности