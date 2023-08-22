Кузьмичев Данила Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмичев Данила Геннадьевич

Кузьмичев Данила Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.2007

Сын: Кузьмичев Кирилл Данилович

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Рождение ребёнка
13.07.2016

Сын: Кузьмичев Никита Данилович

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Рождение ребёнка
23.03.2023

Сын: Кузьмичев Лев Данилович

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Бракосочетание
Неизвестно

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