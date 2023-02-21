Мыздрин Степан Аввакумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМыздрин Степан Аввакумович

Мыздрин Степан Аввакумович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Мыздрин Аввакум Иванович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Варвара Степановна

Мать ребёнка: Акулина

Рождение ребёнка
1824

Сын: Мыздрин Ананий Степанович

Мать ребёнка: Акулина

Рождение ребёнка
1828

Сын: Мыздрин Викул Степанович

Мать ребёнка: Акулина

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Афимья Степановна

Мать ребёнка: Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close