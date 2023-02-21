Мыздрин Степан Аввакумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Мыздрин Аввакум Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Варвара Степановна
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
1824
Сын: Мыздрин Ананий Степанович
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Афимья Степановна
Мать ребёнка: Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина
Смерть
Неизвестно