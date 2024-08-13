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Таравков Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1882

Отец: Таравков Алексей Тарасович

Мать: Таравкова (Милованова) Екатерина Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
27.03.1882
Бракосочетание
09.11.1901

Жена: Таравкова (Расторгуева) Параскева Кондратьевна

Рождение ребёнка
01.01.1903

Сын: Таравков Петр Иванович

Мать ребёнка: Таравкова (Расторгуева) Параскева Кондратьевна

Рождение ребёнка
29.07.1905

Дочь: (Таравкова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Таравкова (Расторгуева) Параскева Кондратьевна

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