Таравков Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1882
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
27.03.1882
Бракосочетание
09.11.1901
Рождение ребёнка
01.01.1903
Мать ребёнка: Таравкова (Расторгуева) Параскева Кондратьевна
Рождение ребёнка
29.07.1905
Дочь: (Таравкова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Таравкова (Расторгуева) Параскева Кондратьевна