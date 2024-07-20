Радостев Филипп Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радостев Филипп Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1874

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Даниловна

Смерть
До 1874
Патрукова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.50 (МК-1874) - брак вдовы

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