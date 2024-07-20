Радостев Филипп Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1874
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Даниловна
Смерть
До 1874
Патрукова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.50 (МК-1874) - брак вдовы