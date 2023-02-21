Абдрахманов Муртаза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.?
Дочь: Большакова Надежда Мтрсовна
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдрахманов Пётр Мтрсович
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдрахманов Афанасий Мтрсович
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдрахманов Алексей Мтрсович
Мать ребёнка: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Смерть
Неизвестно