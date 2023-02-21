Абдрахманов Муртаза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдрахманов Муртаза

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.?

Дочь: Большакова Надежда Мтрсовна

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдрахманов Пётр Мтрсович

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдрахманов Афанасий Мтрсович

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдрахманов Алексей Мтрсович

Мать ребёнка: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Смерть
Неизвестно