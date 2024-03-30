Кучер Устинья Пантелеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Музыка Пантелей
Мать: Музыка Ева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузюкина Неизвестно
Отец ребёнка: Кучер Кирилл Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Кирилловна
Отец ребёнка: Кучер Кирилл Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Кирилловна
Отец ребёнка: Кучер Кирилл Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно