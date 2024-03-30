Кучер Устинья Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучер Устинья Пантелеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Музыка Пантелей

Мать: Музыка Ева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузюкина Неизвестно

Отец ребёнка: Кучер Кирилл Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Кирилловна

Отец ребёнка: Кучер Кирилл Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Кирилловна

Отец ребёнка: Кучер Кирилл Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучер Кирилл Филиппович

Смерть
Неизвестно
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