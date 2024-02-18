Оботуров Герасим Исидорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Бракосочетание
15.01.1895 ст.
Жена: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
26.10.1895 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Смерть
Неизвестно