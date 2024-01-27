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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1970

Дата смерти

Около 2013

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1970

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2013
Причина смерти: Рак
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