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Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1970
Дата смертиОколо 2013
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1970
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 2013
Причина смерти: Рак