Дьяченко Геннадий Павлович
Место рождения
Дата рождения1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Дьченко Павел Иванович
Мать: Дьяченко Евдокия
Не знаю или это правда, но мама говорит, что папа рассказывал,что когда его отец поехал учиться и плавать,то убрал из фамилии Дьяченков букву В, чтобы с украинской фамилией в УССР было легче попасть ... Показать все
Рождение ребёнка
28.06.1979
Дочь: Дьяченко Татьяна Геннадиевна
Мать ребёнка: Балаева Ольга Владимировна
Одесса, Одеська область