Дьяченко Геннадий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДьяченко Геннадий Павлович

Дьяченко Геннадий Павлович

Место рождения

Глазок, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1938

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Дьченко Павел Иванович

Мать: Дьяченко Евдокия

Глазок, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Не знаю или это правда, но мама говорит, что папа рассказывал,что когда его отец поехал учиться и плавать,то убрал из фамилии Дьяченков букву В, чтобы с украинской фамилией в УССР было легче попасть ... Показать все
Рождение ребёнка
28.06.1979

Дочь: Дьяченко Татьяна Геннадиевна

Мать ребёнка: Балаева Ольга Владимировна

Одесса, Одеська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close