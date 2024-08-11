Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гусева Онисья Арефьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Онисья Арефьевна
Рождение ребёнка
28.02.1928
Дочь: Гусева Лидия Григорьевна
Мать ребёнка: Гусева Онисья Арефьевна
Смерть
1942