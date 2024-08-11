Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Гусева Онисья Арефьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Онисья Арефьевна

Рождение ребёнка
28.02.1928

Дочь: Гусева Лидия Григорьевна

Мать ребёнка: Гусева Онисья Арефьевна

Смерть
1942

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