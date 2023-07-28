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Ильинский Арсений Николаевич

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

02.11.1900

Дата смерти

06.01.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
15.12.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильинская Екатерина Васильевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
27.08.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильинская Екатерина Васильевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.01.1989
Тверь, город Тверь, Тверская область