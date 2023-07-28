Ильинский Арсений Николаевич
Место рождения
Дата рождения02.11.1900
Дата смерти06.01.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильинская Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
27.08.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильинская Екатерина Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.01.1989