Вальчук Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вальчук Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1991

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

1952 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1991

Отец: Вальчук Владимир

Мать: Надежда