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Вальчук Андрей
Вальчук Андрей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1991
Пол
Мужской
Отец
Вальчук Владимир
1951 г.р.
Мать
(Вальчук) Надежда
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1991
Отец:
Вальчук Владимир
Мать:
Надежда
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