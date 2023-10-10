Медведкова (Тромпетер) Ольга Людвиговна
Место рождения
Дата рождения06.03.1875
Дата смерти05.10.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1875
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Ася
Отец ребёнка: Медведков Нил Иллиодоров
Рождение ребёнка
Около 27.05.1910
Сын: Медведков Дмитрий Нилович
Отец ребёнка: Медведков Нил Иллиодоров
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: ?
Отец ребёнка: Медведков Нил Иллиодоров
Рождение ребёнка
02.05.1919
Сын: Медведков (medwedkow) Глеб
Отец ребёнка: Медведков Нил Иллиодоров
Николаев, Миколаївська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.10.1963
Australia
Похороны
Неизвестно
Woden Cemetery 1 Justinian Street Canberra Australian Capital Territory 2606 Australia