Медведкова (Тромпетер) Ольга Людвиговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведкова (Тромпетер) Ольга Людвиговна

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

06.03.1875

Дата смерти

05.10.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1875

Отец: Тромпетер Людвиг (Лев) Теодорович (Федорович)

Мать: Тромпетер Лаура Августа

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Ася

Отец ребёнка: Медведков Нил Иллиодоров

Рождение ребёнка
Около 27.05.1910

Сын: Медведков Дмитрий Нилович

Отец ребёнка: Медведков Нил Иллиодоров

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: ?

Отец ребёнка: Медведков Нил Иллиодоров

Рождение ребёнка
02.05.1919

Сын: Медведков (medwedkow) Глеб

Отец ребёнка: Медведков Нил Иллиодоров

Николаев, Миколаївська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.10.1963
Australia
Похороны
Неизвестно
Woden Cemetery 1 Justinian Street Canberra Australian Capital Territory 2606 Australia
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