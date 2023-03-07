Антонова Устинья
Место рождения
Дата рождения22.09.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1871 ст.
Отец: Максимов Антон
Мать: Григорьева Евдокия
Бракосочетание
06.07.1894 ст.
Муж: Егоров Спиридон
Рождение ребёнка
16.07.1898 ст.
Сын: Спиридонов Илья Спиридонович
Отец ребёнка: Егоров Спиридон
Хора-Сирма, Вурнарский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно