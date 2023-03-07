Антонова Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонова Устинья

Антонова Устинья

avatar

Место рождения

Кошлоуши, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

22.09.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1871 ст.

Отец: Максимов Антон

Мать: Григорьева Евдокия

Кошлоуши, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
06.07.1894 ст.

Муж: Егоров Спиридон

Рождение ребёнка
16.07.1898 ст.

Сын: Спиридонов Илья Спиридонович

Отец ребёнка: Егоров Спиридон

Хора-Сирма, Вурнарский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close