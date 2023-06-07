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Перваков Ерофей Ануфриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1673

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: Перваков Ануфрий Феофанов

Мать: Мать Нефед Ануфриев

Рождение ребёнка
1698

Сын: Перваков Савва Ерофеев

Мать ребёнка: Первакова Аграфена Васильева

Рождение ребёнка
1705

Сын: Перваков Филипп Ерофеев

Мать ребёнка: Первакова Аграфена Васильева

Рождение ребёнка
1715

Дочь: Прасковья Ерофеева

Мать ребёнка: Первакова Аграфена Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первакова Аграфена Васильева

Смерть
Неизвестно