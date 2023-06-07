Перваков Ерофей Ануфриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1673
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673
Отец: Перваков Ануфрий Феофанов
Мать: Мать Нефед Ануфриев
Рождение ребёнка
1698
Мать ребёнка: Первакова Аграфена Васильева
Рождение ребёнка
1705
Мать ребёнка: Первакова Аграфена Васильева
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Прасковья Ерофеева
Мать ребёнка: Первакова Аграфена Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно